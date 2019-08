Ilary Blasi a spasso per Roma: finite le vacanze ma non rinuncia ad una "grattachecca"

di Michela Poi

Tra un tuffo nel mare di Saint Tropez e un weekend di relax a Sabaudia , anche le vacanze della coppia Ilary Blasi Totti sono finite. La bella conduttrice è tornata a e con il figlio Christian si gode questi ultimi giorni di ferie. Per sfuggire al caldo torrido e rinfrescarsi un po', durante una passeggiata per le strade della Capitale, si ferma al chioschetto che vende granite a Testaccio - il quartiere romanista per antonomasia - per mangiarne una. Il tutto rigorosamente filmato e pubblicato suIlary è in attesa di ricominciare a lavorare. E' di pochi giorni fa la notizia che la Blasi non sarà più al timone del(che lascerà in mano ad Alfonso Signorini), ma condurrà un nuovo programma che andrà in onda su Canale 5:, nuova versione di "Giochi senza Frontiere". Ilary Blasi ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni che ci sarebbero in cantiere due nuovi progetti che la terranno impegnata durante il prossimo anno in tv. «Sto lavorando a due progetti per Mediaset che ancora non posso anticipare». Sembra che uno dei due progetti sia l'attesissima sit-com Casa Totti, una sorta di Casa Vianello in chiave moderna che la vedrà protagonista insieme al marito