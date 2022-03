Crisi Blasi-Totti? La conduttrice de L'Isola dei Famosi: «La nostra storia d'amore non sarebbe sopravvissuta a un tradimento»

Ilary Blasi torna a parlare della presunta crisi con Francesco Totti. La conduttrice de L'Isola dei Famosi ha parlato al programma "Belve", in onda su Rai 2, ha spiegato che la loro storia d'amore non sopravvivrebbe a un tradimento «né dell'uno né dell'altra». La Fagnani torna poi sulla foto che ritrae una ragazza allo stadio a pochi metri da Totti, origine della notizia del presunto tradimento: «Lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l'artefice?». La Blasi risponde: «Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi...». La Fagnani ribatte: «Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?». La Blasi allora: «No, tanto la certezza non ce l'avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi...».

«Chanel doveva chiamarsi Roma»

Spinta poi dalla insistenza della Fagnani, Blasi chiarisce il senso della battuta che nella prima puntata del grande Fratello ha fatto a Signorini, specificando che voleva fargli un complimento. Ilary Blasi poi risponde alla Fagnani che le chiede del perché avessero scelto per all'attuale Isola dei famosi sempre gli stessi personaggi. La Blasi risponde: «I professionisti dei reality». Infine, divertendosi molto e con qualche imbarazzo, alla domanda della Fagnani su quale fosse la rosa dei nomi che aveva previsto per figlia Chanel... risponde: «La verità? Roma!».