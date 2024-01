Ilary Blasi: «Totti? Sarebbe bello andare a cena tutti insieme. Non eravamo una coppia aperta. I Rolex? Sono miei»

Ilary Blasi torna alla carica. Domenica 28 gennaio sarà ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, in vista dell'uscita del suo libro dal titolo "Che stupida", prevista per il 30. Intanto la showgirl si concede un'intervista al Corriere della Sera in cui ristabilisce la "sua" verità: quella secondo cui la fine del matrimonio con Francesco Totti non sarebbe imputabile a lei, a un suo tradimento, ma ai comportamenti dell'ex marito.

«Avevo scelto la via del silenzio - ha dichiarato Ilary Blasi - ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo. Si è superato il limite e ho sentito l’esigenza di espormi mettendoci la faccia, come ho sempre fatto. Dovevo essere io a raccontare la mia storia. Specie dopo che mi sono state fatte accuse pesanti». La cosa che più le ha fatto male è stata «leggere che io sapessi tutto, addirittura che fossimo una coppia aperta...

forse era una coppia aperta, ma solo da una parte: non la mia».

Ilary Blasi e Cristiano Iovino, Alex Nuccetelli: «Totti ha conosciuto Noemi dopo aver scoperto il tradimento»

Ilary Blasi: «Totti e io coppia aperta? No, forse per lui...»

La conduttrice smentisce quindi categoricamente la versione secondo cui anche lei avrebbe avuto degli amanti: «No, non è vero come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Come se avessi dovuto ritenermi fortunata per essere stata “la prescelta”: stavo con il calciatore di fama planetaria e quindi dovevo chiudere gli occhi e stare zitta. Prima e anche dopo. Al gossip sono abituata, ma tutto questo intaccava la mia integrità come donna».

Sulla famosa battaglia dei Rolex, Ilary Blasi ha detto: «Erano miei, sono regali che mi ha fatto. Io ho preso solo le mie cose, tanto che il giudice non li ha ridati a lui. Li ha presi e li ha messi in una cassetta, sono segregati, come del resto avevo chiesto, quindi va bene così».

Sui messaggi privati in cui lasciava intendere di voler conoscere un altro uomo, scoperti da Totti, la showgirl dichiara: «Questa è una sliding door: come faccio a sapere quello che sarebbe accaduto? Forse non lo capirò mai se quella cosa, per Francesco, è stata un pretesto. Di certo sono successe una serie di situazioni che hanno portato a questo risultato, anche abbastanza velocemente».

«Sarebbe bello andare a cena tutti insieme»

Nel finale del libro in uscita, Ilary Blasi auspica una riappacificazione con Totti, nella speranza di poter tornare a cenare tutti insieme con i loro tre figli: «Sì, perché le cose possono succedere ma vanno affrontate. Ci si parla, era quello che mi aspettavo. Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo».

E come immagina questa cena? «Parlerei del più e del meno, magari è anche buffo alla fine, boh. Bisogna prenderla un po’ così... altrimenti diventa tutto troppo serio per i miei gusti. Mi hanno anche accusata di non aver sofferto abbastanza: ecco, non è stato così».

In conclusione, su Noemi Bocchi (la nuova compagna di Totti, ndr), la showgirl si limita a un semplice commento: «Spero che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena».