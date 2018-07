Ilary Blasi e Francesco Totti (imbarazzato) ospiti alla festa della drag queen a Mykonos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono le vacanze dia Mykonos. Sull'isola greca, l'ex capitano della Roma e sua moglie, che si è presa una pausa dagli impegni televisivi, sono stati ospiti speciali di un locale molto in voga.LEGGI ANCHE ----> Le critiche di Paola Ferrari a Ilary Al Jackie' O di Mykonos, infatti, Francesco e Ilary sono stati gli 'special guest' di Priscilla, la drag queen protagonista del locale. Tra foto di rito e presentazioni ufficiali al pubblico (anche se, come giustamente sottolineato dalla stessa Priscilla, la coppia non ha bisogno di presentazioni), il leggendario capitano giallorosso è apparso inizialmente un po' in imbarazzo, ma poi si è prestato ai dovuti festeggiamenti, incontrando anche tantissimi fan che in questi giorni si possono rilassare, come lui, nelle acque dell'Egeo.