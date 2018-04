Ilary Blasi, compleanno d'amore a Capri con Totti: torta a sorpresa, baci e selfie /Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compleanno d'amore per Ilary Blasi che ha deciso di festeggiare a Capri insieme al marito Francesco Totti. Ieri sera, torta a sorpresa in un noto locale dell'isola, dove la bella conduttrice era insieme all'ex capitano giallorosso. Baci, abbracci e foto ricordo. Lei, splendida in un abito lungo fucsia e giacca di pelle ha ringraziato per il pensiero e si è concessa qualche selfie ricordo della bella serata.Totti e Ilary sono atterrati ieri mattina alle 11, con un elicottero privato, nell'eliporto di Damecuta ad Anacapri e hanno soggiornato al Grand Hotel Quisisana dove sono degli habituè. La conduttrice pare che per non farsi riconoscere dai fan la bellissima Ilary è ricorsa all'espediente di nascondersi nel carrellino elettrico verde che trasporta i bagagli per il Grand Hotel e proprio su questo insolito mezzo, nonostante dei grossi occhiali neri e le valigie a coprirla, è stata riconosciuta dai suoi followers. Invece l'ex capitano della Roma è giunto all'Hotel per le vie ordinarie dove è stato prontamente paparazzato e postato sui social.