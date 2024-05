Ilary Blasi salta la fila a Tokyo, "beccata" da Cicciogamer: «Il suo comportamento non mi è piaciuto, che str...»

Quando si dice «il mondo è piccolo». Ilary Blasi ha incrociato a Tokyo, dove si trova per una vacanza, Cicciogamer89, uno degli youtuber più famosi in Italia. E l'incontro è stato tutt'altro che piacevole. Secondo quanto raccontato sui social dalla star del web, all'anagrafe Mirko Alessandrini, la conduttrice non avrebbe rispettato la fila alla statua di Hachiko.

Un comportamento fortemente stigmatizzato da Cicciogamer89.

Cicciogamer contro Ilary Blasi: lo sfogo sui social

«Oggi mentre stavo in fila per fare la foto a Shibuya alla statua di Hachiko abbiamo incontrato Ilary Blasi – ha scritto lo youtuber su Instagram – Ma sinceramente il suo comportamento non mi è piaciuto. Ve ne parlerò in un video». In un'altra storia Cicciogamer ha aggiunto: «Il Giappone non è un parco divertimento, le file vanno rispettate, poi è normale che i giapponesi ci vedano male, non possiamo fare sempre quello che ci pare, non siamo in Italia».

Cosa è successo

Lo youtuber ha poi mostrato il video del momento in cui la showgirl si è scattata una foto con la statua, con in sottofondo i suoi commenti con la fidanzata: «C’è pure Ilary Blasi, che impertinente. Che str***a. Non è che te lo meriteresti eh, qua stiamo tutti in fila. Quando uno se sente, se sente... Per dire, se stai in un Paese dove hanno delle cose serie e devi essere rispettoso, salti la fila? Quanto è piccolo il mondo per stare nello stesso momento nello stesso posto con Ilary Blasi? Non che me ne frega niente, non voglio far nascere un dissing, ma se stiamo tutti in fila rispettiamo la fila. Siamo tutti quanti umani, eh».

Per concludere, Cicciogamer ha postato la sua foto con la statua di Hachiko, corredata da un commento che suona tanto come l'ennesima frecciata per Ilary Blasi: «Rispettando con educazione le persone che erano in fila».