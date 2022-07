Ilary Blasi, la prima giornata a Sabaudia senza Totti: brindisi con le amiche, paparazzi e selfie in spiaggia

Era scontato che Ilary Blasi in spiaggia non sarebbe passata inosservata. E così è stato. D’altronde il suo ritorno a Sabaudia era stato preannunciato e la presenza dei paparazzi appostati sulle dune faceva presumere che sarebbe arrivata in città. La presentatrice ha scelto di trasformare la sua vacanza sabaudiana in un’esperienza social e ha annunciato la sua presenza con delle storie Instagram che raccontano le sue giornate nella ormai celebre località balneare pontina. Ha postato la sua discesa in spiaggia ma ha anche dato indizi sulla sua colazione con caffè e cornetto vista mare.

Ilary Blasi a Sabaudia

Probabilmente questa mattina ha scelto di fare una puntatina a San Felice Circeo per poi fare ritorno a Sabaudia. Il pomeriggio lo ha trascorso in spiaggia assieme alla sorella e ad uno zio. Il tutto sotto l’occhio vigile di un esercito di paparazzi. Molti anche i bagnanti che l’hanno riconosciuta e che le hanno chiesto di scattare una foto insieme o di fare loro un autografo. Lei ha acconsentito con un sorriso e non si è sottratta ai suoi fans.

Brindisi e aperitivo

E poi, in serata, sempre tramite Instagram via all'aperitivo: vino bianco, patatine e delle amiche (in realtà, si vedono solo le loro mani). Il brindisi immortalato in un "boomerang" e poi un selfie in cui sorseggia da un calice. La sua estate sabaudiana ha avuto ufficialmente inizio. Per la prima volta, dopo 20 anni, senza Francesco Totti.