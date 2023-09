Ilary Blasi, cambio look a Venezia: via il biondo platino e gli eccessi, la conduttrice dice addio al passato

Ilary Blasi debutta al Festival di Venezia 2023 e per la sua prima volta sul red carpet sorprende con un cambio look radicale.

Via il biondo platino e gli eccessi, la conduttrice ex moglie di Francesco Totti che ci ha spesso abituato ad outfit stravaganti, sfila sul red carpet con un abito decisamente castigato.

La conduttrice è a Venezia con il Filming Italy Best Movie Award. Si tratta del riconoscimento che viene assegnato ai film, così come a serie tv italiane e ai migliori talent. La cerimonia ha avuto luogo all'’hotel Excelsior. «È la mia prima volta a Venezia», ha detto Ilary che ha ricevuto il premio come personaggio tv dell’anno e per la conduzione dell’ultima edizione de «L’Isola dei Famosi». Ma il suo futuro a Mediaset è ancora incerto: al momento non ci sono programmi in vista.

Protagonista delle cronache (rosa e non solo) a causa del turbolento divorzio dal calciatore Francesco Totti che si è consumato a colpi di sms, rolex e borsette, Ilary sembra voler dire addio al passato. Non solo con un nuovo compagno, l'imprenditore Bastian Muller, ma anche con una nuova immagine di sè: decisamente più sofisticata. E allora si presenta con un abito nero Dior senza spalline che arriva fino alle caviglie: trucco acqua e sapone e niente gioielli. Unica nota eccentrica gli stivali (che poteva serenamente evitare).