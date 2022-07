Due settimane fa l'addio ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I motivi? Loro non li hanno ancora esposti ai media ma il gossip non parla di altro. Era febbraio quando cominciarono a circolare le prime voci di crisi di coppia ed era sempre febbraio quando all'ex capitano viene affiancata la presenza costante di una nuova biondina (molto somigliante a Ilary tra l'altro). Ma poi le smentite, piu' o meno credibili, dei diretti interessati avevano insabbiato i rumor. Fino a quando Chi con un servizio bomba ha mostrato le foto di Totti che entrava e usciva da casa proprio della bionda di cui già si sapeva l'identità a inizio anno: Noemi Bocchi. Trentaquattro anni, separata (in attesa di divorzio), due figli, flower designer ma soprattutto appasionata di padel. Da quel momento anche i piu' romantici hanno smesso di sognare. E la vita del Re e della Regina di Roma si è divisa. Totti, per ora, a Roma nella mega villa all'Eur e lei a Sabaudia con le figlie dopo essere stata in Tanzania.

Ora però è sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini a svelare i veri motivi della crisi coniugale, e a leggere Chi sembrerebbe che Ilary non c'entra proprio nulla. Nessun messaggino scovato dall'ex Pupone ad un altro spasimante inviato da Ilary e nessun malumore per la carriera della conduttrice che stava spiccando il volo, la verità sarebbe tutt'altra. Le crisi coniugali che la coppia ha dovuto superare negli anni sono state diverse. impossibile dimenticare il momento in cui Totti ha lasciato la Roma, e anche quando è morto (due anni fa) papà Enzo. Ilary in quei momenti c'è sempre stata e probabilmente, secondo il settimanale, avrebbe continuato a farlo se non fosse per la reticenza dell'ex calciatore al cadere nelle tentazioni.

Il vero motivo della separazione

«Il Capitano circondato dalle tentazioni, in grado di resistere a tutto tranne a quelle». parole che leggiamo e che sono supportate da fatti secondo la crew di Signorini. A gennaio infatti Totti ha tolto la gestione dei social network alla sorella dell'ex moglie. Questo probabilmente perchè assieme ai migliaia di messaggi che gli arrivavano di fan, ce ne erano alcuni troppo confidenziali in cui si percepiva che la confidenza fosse troppo familiare. Ecco perché Francesco avrebbe quindi voluto riappropriarsi del suo account social. Poi si arriva al caso Noemi Bocchi. Lei la conosce lo scorso agosto a un torneo di padel, complice come piu' volte ha lui stesso detto l'amico Alex Nuccitelli, e da quel momento iniziano la frequentazione. Una lision che tutti hanno voluto tener nascosta nonostante proprio loro due, sembra, non si nascondessero affatto. Totti è andato con Noemi infatti negli stessi posti in cui andava con l'ex moglie: dai ristoranti allo stadio, Noemi si vedeva sempre piu' spesso al fianco dell'ex numero 10 giallorosso.

Le smentite

Ma nulla ferma quella che sembrava essere la storia d'amore piu' bella di sempre. Ilary si concentra sul lavoro mentre vede a sua vita frantumarsi di fronte ai suoi occhi. Lei in viaggio per lavoro e Francesco sempre piu' distante. Nella conduzione dell'Isola dei Famosi quegli occhi l'hanno tradita a volte, e il peso corporeo anche, stava soffrendo ma lo ha voluto fare a testa alta senza dir nulla. E ancora adesso lo sta facendo in silenzio. Aveva scelto di credere al marito contro tutte le voci Ilary. Il caso era esploso a febbraio, ma lei nonostante tutto ha smentito credendo a quella semplice e "pura" frase: «E ti pare che se avevo un amante la portavo allo stadio?». ma ormai il Pupone era sempre piu' distante tra tornei di calcio e padel che lo portavano spesso a passare giorni e giorni fuori casa.

L'investigatore privato

In quel periodo mentre la conduttrice era in diretta con il reality, secondo Chi, Totti proseguiva a frequentare la sua Noemi. Addirittura portando a casa di lei la figlia piccola. «Mentre la Blasi sembra serena e crede al marito, Isabel torna a casa dicendo di avere due nuovi amichetti di giochi. Sono i figli di Noemi Bocchi». Nei pmeriggi in cui Totti doveva stare con i figli perché Ilary impegnata nel lavoro portava, per non destare sospetto, la piccola con sè a casa dell'amante. È dopo questa rivelazione della figlia piccola quindi che la Blasi decide di far seguire l'ex marito da un'investigatore privato. Dalle foto solo una conferma: Totti porta Isabel con lui a casa di Noemi. Da quel momento la scelta era inevitabile. Ecco il motivo dei comunicati disgiunti. E se queste devono essere le ultime pagine scritte del libro di una grande storia d'amore, avremo preferito non leggerle.