Ilary Blasi e la foto mozzafiato in discoteca, la didascalia fa infuriare i fan

Ha scelto il momento sbagliato Ilary Blasi per pubblicare una foto in discoteca. A poche ore dalla nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che impone la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico, la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae intenta a scendere le scale di un non meglio identificato locale.

Ultimo aggiornamento: 15:10

Ma è la didascalia a suscitare le critiche dei suoi followers. "Facciamo festa?" dice la blasi, forse ignara delle nuove norme che impongono anche l'obbligo di mascherina all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Nei commenti qualcuno le fa notare che "non è il periodo adatto a fare questa gran festa", mentre altri le fano notare che le discoteche sono chiuse. Sarà forse una scelta voluta quella della moglie di Francesco Totti? Più probabilmente è semplicemente una foto pubblicata nel momento sbagliato.