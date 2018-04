​Ilary Blasi, compleanno al bacio con dedica di Totti: «Io, te e Roma. Auguri amore mio»

di Ida Di Grazia

Ilary Blasi, compleanno a Capri con Totti: torta a sorpresa, baci e selfie ricordo​

ha compiuto sabato 28 febbraio 37 anni e allo scoccare della mezzanotte sull'account Instagram diè comparso un post davvero romantico.Nella foto la coppia si bacia e Totti le scrive questa dedica: "Io, te e Roma. Auguri amore mio".Per la presentatrice del Grande Fratello Vip, è stato un compleanno davvero speciale, perchè il giorno prima l'ex capitano della Roma ha portato la moglie a Capri per una serata romantica. Dopo Capri il rientro nella capitale e un bacio social che in pochi minuti ha superato gli 80 mila like.