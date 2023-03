Ilary pubblica il volto di Bastian per la prima volta, la somiglianza notata dai fan: «È Totti, ma più giovane» Foto

Ilary Blasi ha mostrato per la prima volta il vero volto di Bastian Muller, il suo compagno da ormai parecchi mesi, mettendo così a tacere tutte le voci di chi insinuava si trattasse di un Mark Caltagirone 2.0. Dopo storie condivise sui social in cui apparivano solo mani intrecciate e passeggiate romantiche, la conduttrice in occasione del compleanno dell'imprenditore tedesco ha preso la decisione di fargli gli auguri pubblicamente. mostrando diverse foto che li ritraggono insieme. I fan - soprattutto chi ancora spera in un ritorno di fiamma con Francesco Totti - non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio. Di cosa si tratta?

Bastian e Totti, due volti a confronto

Ilary e Bastian hanno cercato di mantenere per qualche tempo un certo riserbo sulla loro relazione, dopo essere stati paparazzati insieme all'inizio della loro relazione i due non hanno mai condiviso nulla insieme sui social. Fino al compleanno dell'imprenditore tedesco. Ilary, infatti, per celebrare al meglio la giornata di ieri ha condiviso su Instagram una lunga carrellata di video in cui fa gli auguri di compleanno al suo cavaliere, in sottofondo c’è "(I Just) Died in Your Arms", una canzone d'amore del 1986.

Sorridenti e innamorati, così appaiono i due negli scatti. Ma impossibile non notare il dettaglio che accomuna l'ex marito di Ilary Blasi, Francesco Totti con l'attuale compagno Bastian Muller, ossia l'incredibile somiglianza. Forse per i lineamenti o per le labbra sottili, ma l'imprenditore tedesco è parso a molti utenti sui social molto somigliante all'ex Capitano e in tanti si sono chiesti se i due abbiano anche delle doti caratteriali in comune. «Praticamente un Totti più giovane», ha scritto qualcuno sui social. «Fa paura come si siano trovati tutti e due amanti uguali al loro precedente partner», ha commentato qualcun altro sottolineando la somiglianza innegabile tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi, di cui se ne è parlato tanto agli inizi della tumultuosa separazione tra Totti e Ilary.