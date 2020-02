Ilary Blasi in versione Achille Lauro al party di compleanno della sorella Silvia

Ilary Blasi sulle orme di Achille Lauro durante la festa di compleanno della sorella Silvia. Se il marito Francesco Totti se l'è cavata travestendosi da Vasco Rossi (e il rocker lo perdonerà), Ilary si è ispirata al cantante in versione Sanremo che a sua volta, sfoggiando un'attillatissima tutina sotto una cappa, ha voluto citare San Francesco nel ciclo di affreschi giotteschi della Basilica di Assisi.



Ilary Blasi non si è limitata a vestirsi come l'artista romano, ma ha anche accennato al brano Me ne frego. La sua performance, condivisa su Instagram, è stata promossa a pieni voti dall'originale Achille Lauro che le ha inviato l'emoticon di un bacio.



Ultimo aggiornamento: 21 Febbraio, 10:48

