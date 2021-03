Il Principe Alberto di Monaco e l'intervista di Harry e Meghan da Oprah Winfrey: «Non è il posto adatto per questo tipo di discussioni»

Il Principe Alberto II di Monaco critica l'intervista di Harry e Meghan Markle da Oprah Winfrey: “Non è il posto adatto per questo tipo di discussioni - ha spiegato - È un mondo difficile, spero che possano avere il giudizio e la saggezza per fare le scelte giuste”.

Nell'intervista, andata in onda all'inizio di questo mese, il Duca e Duchessa di Sussex hanno fatto una serie di affermazioni scioccanti sulla loro vita nella famiglia reale. Meghan Markle, come spiega l'Independent, nell’intervista ha svelato a Oprah Winfrey di aver pensato al suicidio dopo il suo ingresso a Buckingham Palace e di aver chiesto invano aiuto, raccontando inoltre delle preoccupazioni di un membro della famiglia reale sul colore della pelle del figlio, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Buckingham Palace ha poi scelto di rispondere rilasciando una breve dichiarazione in cui ha sottolineato che la famiglia è "rattristata" nel sentire quanto sia diventata difficile la vita di Harry e Meghan, aggiungendo quanto le questioni sollevate "in particolare quella della razza”, siano preoccupanti.

Il Principe Alberto II di Monaco, ospite di BBC World News, ha descritto come inappropriata la loro “pubblica manifestazione di insoddisfazione”: “Mi ha infastidito un po’ - ha fatto sapere - penso che non fosse il posto appropriato per poter tenere questo tipo di discussioni”.

Nonostante la simpatia per la coppia ("È molto difficile essere al loro posto, posso capire la pressione a cui erano sottoposti”), il principe ritiene che la faccenda dovesse essere discussa in privato: “Questi tipi di conversazioni dovrebbero essere tenuti all'interno degli ambienti intimi della famiglia, non è necessario che siano organizzati in questo modo nella sfera pubblica. È un mondo difficile là fuori, e spero che possano avere il giudizio e la saggezza per fare le scelte giuste".