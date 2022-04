«Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez»: l'indiscrezione fa il giro del web. Ecco come ha reagito la sorella di Belen

L'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele, almeno così pare. La coppia che si è conosciuta nel 2017 nella casa del Gf Vip è sempre più unita e dopo aver comprato un nuovo appartamento e aver preso due cani, i due si dicono pronti a far crescere la famiglia. Insomma sembrerebbe tutto perfetto in casa Moser-Rodriguez. Ma a oscurare la luce del sentimento arriva però ora una chicca di gossip: pare che ci un'altra donna di mezzo. A lancare la bomba è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, che su Instagram scrive di aver saputo da fonti certe che Ignazio Moser avrebbe tradito Cecilia Rodriguez. Secondo quanto riportato da l'Investigatoresocial (questo il profilo instagram di Rosica) Rosica sembrerebbe che lo sportivo, domenica scorsa, avrebbe goduto della compagnia di una donna sposata e con figli.

Cecilia Rodriguez tradita da Ignazio Moser?

A infiammare ancora di più la cocente questione è arrivato poi anche il commento di Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, che ha confermato il tradimento, anzi ha anche aggiunto dei dettagli: «Infatti non è la 1 volta … yes».

Il post di rosica è abbastanza esplicito: «Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi???»

La reazione dei fidanzati

Lo scoop è apparso ieri pomeriggio ma sembra non aver toccato minimamente la stabilità di Ignazio e Cecilia. I due fidanzati infatti hanno lasciato trascorrere il pomeriggio senza dare segnali. Poi ieri sera la modella, poco prima che Moser iniziasse la diretta di Isola Party (programma che lui conduce), ha postato tra le sue Stories Instagram uno scatto in cui si è immortalata teneramente al fianco del fidanzato. «Carica pre-Isola Party», ha scritto la sorella di Belen. Moser ha ri-postato immediatamente la foto. Ecco come hanno risposto i due al gossip: con uno scatto in stile "famiglia perfetta e felice". Insomma se Rosica con questo scoop pensava di far abbattere uno tsunami sulla coppia diciamo che non sembra esserci riuscito.

Ma è proprio l'investigatore social a tornare sulla questione: «Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire», ha tuonato su Instagram. Il messaggio è chiaramente rivolto a Chechu.