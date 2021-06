Ignazio Moser, la tenera dedica a Cecilia in aeroporto: «Ti amo e voglio farlo ogni giorno della mia vita...». Fan commossi

Ignazio Moser , la tenera dedica a Cecilia Rodriguez: «Ti amo e voglio farlo ogni giorno della mia vita...». Fan commossi. Ieri sera, è andata in onda la finalissima della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi, che si è conclusa con la vittoria dello youtuber Awed. Terminato il gioco, gli ex naufraghi si sono riappropriati dei loro cellulari e Ignazio Moser (quarto classificato) ha dedicato un tenero post alla fidanzata Cecilia. Arrivata fino in Honduras per sostenerlo.

Ecco le tenere parole di Ignazio: «Grazie amore mio per la fantastica sorpresa... sei ogni giorno la sorpresa più bella che ci sia... TI AMO E VOGLIO FARLO OGNI GIORNO DELLA MIA VITA ❤️». A corredo, una romantica foto della coppia all'aeroporto internazionale Ramón Villeda Morales, pronta a tornare in Italia.

Immediati i commenti dei fan: «Siete bellissimi, ci fate commuovere». E ancora: «La coppia più bella del mondo». «Siete un incanto». Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono fidanzati il 31 ottobre 2017 nella casa del Grande Fratello Vip. Da allora sono inseparabili e si attende il grande passo. «È vero amore».