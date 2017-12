Ignazio Moser e Cecilia: "Non mi scuso con Francesco Monte e ho paura di Belen"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è tra gli ultimi concorrenti eliminati dele, come da tradizione, è stato ospite diper parlare della sua storia d'amore conAll'indomani della riconciliazione, quasi una settimana fa, (i due vip sono stati eliminati con una settimana di scarto) l'ex ciclista ha pubblicato una foto che lo ritraeva a letto con la bella argentina confermando la volontà di continuare a rendere pubblica la loro vita privata. Nel salotto di Canale Cinque ha spiegato: “Era martedì mattina. Con quella foto volevamo dire che quando siamo insieme stiamo bene e non ci importa niente degli altri. Non ce ne frega niente di niente”.LEGGI ANCHE -----> Moser a letto con Cecilia: "Tutto il resto è noia" Sulla passione dentro la casa ha raccontato : "All'inizio non potevamo esprimere i nostri sentimenti perché c'erano delle dinamiche personali di Cecilia, quando finalmente abbiamo potuto farlo è stato un viversi, un'esplosione. È nata in modo strano. Io ho avuto sempre avuto un sacco di amiche e stavo bene con le altre. Avevo un bel rapporto con tutte e scherzavo. Con lei invece ero un po’ imbarazzato, non riuscivo a essere spensierato come con le altre ragazze. La sua purezza e semplicità mi hanno colpito. La cosa è andata avanti passo passo e quando ho iniziato a capire che ero ricambiato allora non abbiamo capito più nulla. Sì è stato un amore adolescenziale”.E poi il fatidico armadio e la rivalità con: "La storia dell’armadio è stata una grande montatura per creare visibilità al programma, mi è dispiaciuto soprattutto per lei... Non c’è stato nulla di nulla, solo un bacio. Le polemiche sulla nostra storia lasciano il tempo che trovano. Ci sarà sempre chi è a favore e chi contro”. Su Twitter, sotto l'hasthtag #verissimo non si trovava un commento a favore nemmeno a pagarlo. Mi dispiace, capita, è capitato anche a me. Non mi sento di aver mancato di rispetto. Ho anche cercato di reprimere i miei sentimenti perché era lei quella impegnata. Io per carattere non sarei entrato in Casa perché era già abbastanza chiaro, però non critico la sua scelta di averlo fatto. Per il resto non lo conosco.." Quando è entrata Cecilia in studio ha precisato: "Francesco è venuto a casa, abbiamo parlato, mi ha spiegato delle cose. Ci siamo chiariti, lui era molto tranquillo, pensavo fosse più arrabbiato invece siamo stati sereni e abbiamo capito perché sono arrivata a fare quello che ho fatto. Se ha rancore? Non mi interessa, gli auguro il meglio, per il resto, vado avanti per la mia strada".Sulla famiglia ha aggiunto: "Ho una famiglia semplice, legata alla terra e sapevamo che il GF Vip avrebbe sconvolto la nostra vita. Mio padre ha detto di fare attenzione, qualcosa cambierà. Anche in questo caso si è fatto passare un messaggio diverso, mio padre ha solo detto se vuoi vai, è una scelta tua. Al telefono mia madre faceva la sostenuta poi quando mi ha visto è scoppiata in lacrime. Non ha sollevato critiche".