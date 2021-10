Il principino Louis muove i primi passi: sorpresa all'evento curato da mamma Kate

La famiglia reale ha mostrato i primi passi del principe Louis in occasione dell' RHS Chelsea Flower Show. I reali moderni hanno enormemente reinventato il modo in cui il pubblico può vederli quando si trovano in un ambiente familiare e rilassato. Così hanno scelto di fare in occasione di un progetto curato dalla stessa Kate.

Il pubblico vede i bambini di Cambridge solo in una manciata di occasioni ogni anno. Di conseguenza, qualsiasi apparizione che il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis fanno deliziare i fan reali di tutto il mondo. Uno di questi eventi è stato l' RHS Chelsea Flower Show, un evento annuale che dura da 108 anni. Lo spettacolo di quest'anno è stato posticipato per la prima volta ed è andato in onda in autunno, invece del solito orario estivo. Nel 2019, la duchessa di Cambridge ha co-progettato un giardino nello spettacolo, insieme ai pluripremiati architetti Andrée Davies e Adam White.

All'inaugurazione hanno partecipato i tre figli della coppia reale. Il principe George e la principessa Charlotte sono stati visti arrampicarsi su una cascata, dondolarsi su un'altalena di corda e raccogliere bastoncini da aggiungere al giardino naturale. Ma è stato il principe Louis a rubare l'attenzione di tutti. Anche se in precedenza lo avevamo visto in diverse dolci foto di compleanno, la visita ha segnato la prima volta che è stato visto camminare in pubblico.

In una dichiarazione, Kensington Palace ha dichiarato: «Sua Altezza Reale è una forte sostenitrice dei comprovati benefici che l'aria aperta ha sulla salute fisica e mentale e dell'impatto positivo che la natura e l'ambiente possono avere sullo sviluppo dell'infanzia in particolare. Negli ultimi mesi, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis hanno aiutato la duchessa a raccogliere muschio, foglie e ramoscelli per decorare il giardino RHS Back to Nature. I bastoncini di nocciolo raccolti dalla famiglia sono stati utilizzati anche per creare la tana del giardino».