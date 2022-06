Hunter Biden, l'ex moglie del figlio del presidente Usa: «Dipendeva da alcol e droghe, mi tradì con sua cognata»

«Non avevo alcun controllo sulle nostre finanze, l'avevo ceduto tutto a mio marito. Mi piacevano le cose belle e non volevo pensare quanto costassero». Lo confessa Kathleen Buhle, l'ex moglie di Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden, nella sua prima intervista televisiva per lanciare il suo libro 'If We Break'.

I tradimenti

«È sempre stato consapevole dei benefici e dei vantaggi del provenire da una famiglia importante», aggiunge Buhle senza però ammettere di essere stata a conoscenza della possibilità che Hinter usasse i suoi legami per procurarsi affari, come lo accusano i media conservatori. Nel suo libro, Buhle racconta gli anni di dipendenza da alcol e droghe di Hunter Biden, ricordando di avergli creduto ogni volta che diceva di assentarsi per un periodo per un viaggio, mentre invece andava a disintossicarsi. Un non voler vedere che è emerso anche nella relazione extraconiugale di Hunter con la vedova del fratello beau, Hollie. A farlo notare a Buhle è stata la figlia teenager. L'ex moglie di Hunter non parla dei rapporti con Joe e Jill Biden, limitandosi a descrivere il loro amore per le loro figlie.