Heather Parisi, topless dopo la labirintite: «Sono di nuovo in armonia con il mio corpo»

«Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo». E' il grido di liberazione di Heather Parisi che, sul suo profilo Instagram, si mostra in topless con le mani sui seni. Uno scatto in bianco e nero che la showgirl condivide con i follower per raccontare l'ultimo periodo da incubo che ha vissuto: «Ho avuto la labirintite per tre lunghissime settimane».

«Per me non è una novità. Ne ho sofferto anche in passato» scrive nel post Parisi. E spiega: «Dopo 'Ciao Weekend' nel 1992, sono rimasta due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipì, perché la stanza tutto intorno girava, girava e girava. Andavo a carponi fino al bagno e poi, ritornavo a carponi fino al letto. A Nightmare!!!».

Lo scatto hot condiviso sui social infiamma il web. La showgirl, 62 anni, vanta ancora un fisico perfetto. Oltre all'ultima foto condivisa, un mese fa Heather aveva postato un altro scatto che aveva scatenato i follower: una foto che la ritraeva seduta tra le onde, con indosso una canottiera bianca bagnata dall'acqua, con le trasparenze che mettevano in risalto le sue forme.