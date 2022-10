«Perché la gente non ti vuole mai per come sei?». Se lo chiede Heather Parisi, che alla soglia dei 62 anni si sente orgogliosa del suo viso e ricorda con dispiacere chi in passato le ripeteva che sarebbe potuta ricorrere alla chirurgia estetica per rallentare i segni del tempo.

Paris Hilton e gli abusi a 18 anni: «Erano fisicamente violenti, ci colpivano, ci soffocavano»

Heather Parisi e la foto al naturale: «Il tempo mi ha insegnato ad amare il mio viso e il mio corpo»

La showgirl statunitense naturalizzata italiana ha però sempre rifiutato il «ritocchino», preferendo portare con fierezza rughe e imperfezioni. Un messaggio di body positivity che la Parisi ha voluto ribadire in un lungo post su Instagram.

«Ho lo rughe, lo so. Per tutta la mia carriera ci ho litigato ogni mattina. Mi dicevano “cosa vuoi che sia un piccolo ritocchino” ed io mi schermivo “mi piaccio cosi"... Ma in cuor mio soffrivo assalita da mille dubbi e insicurezze» confessa sui social la ballerina e cantante.

«Perché la gente non ti vuole mai per come sei? Il tempo ha evidenziato ancora di più i tratti spigolosi del mio viso, li ha arricchiti di qualche segno ma mi ha anche insegnato ad amare il mio viso, la mia pelle e il mio corpo ed ad accettarli come inseparabili compagni di viaggio e di vita. Sono orgogliosa di essere rimasta sempre me stessa... I’m #ProudToBeNatural» conclude Heather Parisi, invitando tutte le donne a essere orgogliose della propria bellezza.