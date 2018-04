Heather Parisi contro la Ventura: «Vergognati, hai usato una notizia falsa per fomentare odio»

di Alessia Strinati

Questa è l'ultima volta che rispondo alle provocazioni di chi cerca solo pubblicità calpestando il rispetto dei più elementari principi di etica e morale. La notizia del like è un fake e ne è stata fin da principio informata la produzione e la stessa Simona Ventura. Specularci sopra è inaccettabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scontro tracontinua a essere molto acceso e la ballerina, membro della giuria esterna di, ha pubblicato un post suin cui invita i sostenitori del concorrente del talent a smetterla di accanirsi su di lei e la sua famiglia, citando ancheDopo l'accesa discussione in studio, infatti, lo scontro si è spostato sui social ed è proprio lì che Heather ha risposto con dure parole: «». Heather accusa la Ventura di aver usato una notizia falsa per fomentare odio e le parole che seguono sono molto dure.Le offese sul suo profilo sono diventate inaccettabili: «Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro prima che accada l'ennesima tragedia attribuita all'iniziativa di uno squilibrato solitario con tanti complici», aveva scritto in un precedente post. Dopo aver accusato Biondo di aver imbrogliato nella gara di canto i fans hanno iniziato a minaccaiare lei e la sua famiglia, andando ben oltre le critiche di una prestazione canora.