Heather Parisi contro Antonella Clerici, scontro sul vaccino: «Basta ricatti morali, case farmaceutiche e scienza sono concordi»

E’ scontro a causa del vaccino per il Covid 19 fra Antonella Clerici e Heather Parisi. Antonella Clerici ha condiviso un tweet in cui invita la popolazione italiana a una maggiore adesione alla campagna vaccinale, incorrendo nell’ira social di Heather Parisi.

Heather Parisi contro Antonella Clerici, scontro social sul vaccino

Antonella Clerici ha utilizzato il suo account Twitter per prendere posizione sui vaccini, spiegando che va fatto per senso di responsabilita, al fine di proteggere le fasce più deboli della popolazione: «Credo che nessuno di noi – ha scritto sul social - abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a trent’anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro».

Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità x gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta @antoclerici pic.twitter.com/NWOw5B0Mh3 — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) July 20, 2021

Le parole di Antonella Clerici hanno raccolto il plauso di una gran parte del popolo di Twitter, con like e condivisioni, ma hanno fatto storcere il naso a Heather Parisi, che da tempo ha esplicitato la sua posizione no vax e i dubbi relativi alla nuova cura. Heather ha ricondiviso il tweet della Clerici, scrivendo: «Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità x gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta @antoclerici».

Un tweet da parte di Heather Parisi che naturalmente ha acceso il dibattito fra i follower, divisi fra favorevoli e contrari al vaccino e a cui però Antonella Clerici ha deciso (per ora) di non rispondere.