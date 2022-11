Harry, schiaffo pubblico a William: il momento di tensione che Lady Diana non avrebbe perdonato

Da quando il Principe Harry ha annunciato di voler lasciare la Royal Family nel 2020, a soli due anni dal matrimonio con Meghan, i rapporti con il Principe William si sono deteriorati totalmente e sembrano tuttora irreparabili.

Il gesto di Lady Diana

In poche rare occasioni abbiamo visto i due fratelli insieme scambiarsi qualche parola: il funerale di Filippo, l’inaugurazione della statua in onore della defunta madre, poi al funerale della Regina Elisabetta qualche sguardo e basta. Il biografo reale Andrew Morton ha detto la sua sullo stato attuale delle cose parlando delle gravi conseguenze che il libro del duca di Sussex avrà sulla “Firm” e di come avrebbe giudicato il gesto Lady Diana se fosse ancora ancora viva. Al TIME, Morton ha fatto sapere: «Diana si è sempre aspettata che Harry fosse un gregario di William, non un sicario, quindi sarà interessante vedere come viene accolto il libro all'interno della famiglia reale».

