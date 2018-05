Harry si sposa, ma il suo (presunto) vero padre non c'era: «Amante di Lady D per 5 anni»

di Domenico Zurlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Della sua, si parla da anni ma senza prove e senza conferme: lui si chiama, è un ex ufficiale dell’esercito 60enne e per cinque anni è stato l’amante di, prima che il matrimonio della principessa con il principe Carlo finisse e prima che la stessa si legasse a, con cui trovò poi la morte a Parigi.Secondo alcune “”, basate sulla vaga somiglianza ma mai confermate, Hewitt sarebbe anche il padre di Harry, il secondogenito di Lady D che sabato scorso ha sposato la sua Meghan Markle in quello che è stato non solo il matrimonio ma l’evento dell’anno 2018. E inevitabilmente i paparazzi, nel giorno del, sono andati a cercare Hewitt, che ha sempre smentito la presunta paternità di Harry: e lo hanno trovato nel Devon, a Exeter, dove era in compagnia di una bionda, con cui ha prima fatto la spesa, poi passato il pomeriggio. Non era ovviamente invitato alle nozze.Hewitt è reduce da una malattia che ha messo a rischio la sua vita, ma da cui sembra essersi ben ripreso. La sua relazione conquando l’uomo fu inviato in Iraq nella Guerra del Golfo: le voci sulla sua presunta paternità sono andate avanti per anni, nonostante sia stato poi confermata la relazione ma solo dal 1986 in poi, il che esclude l’ipotesi dato che Harry