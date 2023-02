Harry, la prima amante racconta come il principe ha perso la verginità: «Era ubriaco, è durato 5 minuti». E Meghan non gradisce

«Sono la donna che ha preso la verginità di Harry». Inizia così il racconto di Sasha Walpole, la prima amante del principe che domenica al The Sun ha raccontato la scappatella tra i due avvenuta nel 2001. «È stato letteralmente un "wham-bam" (una "sveltina") tra due amici, è durata cinque minuti». La donna, che ha due anni più del principe, ha parlato dopo esser stata citata dallo stesso Harry nella sua biografia "Spare". Non si è trattata di una relazione, ma di un flirt avvenuto in un campo dietro un pub affollato. Secondo un commentatore dei Reali la moglie Meghan Markle non avrebbe gradito le parole della Walpole.

La prima amante di Harry: «Siamo finiti sul pavimento»

«Il sesso è stato appassionato e scintillante perché non avremmo dovuto farlo. Una cosa ha portato rapidamente a un'altra. Siamo finiti sul pavimento». La donna ha affermato che la coppia aveva bevuto diversi bicchieri di tequila in quel momento. I due stavano bevendo al Vine Tree Inn a Norton, nel Wiltshire, per festeggiare il 19esimo compleanno della Walpole. Poi la fuga di Harry dalle guardie del corpo dietro il parcheggio del pub per fumare una sigaretta.

«Non doveva succedere»

«Era eccitante che stesse accadendo così com'era. Siamo stati via per 15 minuti ma il sesso è durato circa cinque minuti». La signora Walpole ha poi aggiunto: «Non avevamo deciso di farlo e non era premeditato. Lui era giovane, eravamo solamente amici e non sarebbe dovuto succedere».