Harry e Meghan contro la famiglia reale, ma la regina Elisabetta non li priverà dei titoli

«È improbabile che la regina Elisabetta privi Meghan Markle e il principe Harry dei titoli reali dati loro come regalo di nozze». Il corrispondente reale di talkRadio Rupert Bell fa sapere infatti che, nonostante le discussioni che si sono accese a seguito di un'intervista rilasciata dal Duca di Sussex nel podcast Armchair Expert, condotto dall’attore statunitense Dax Shepard, la costituzione prevede che sia il parlamento a esprimersi su una decisione simile.

Palace aides are reportedly calling for Harry and Meghan to lose their royal title, but talkRADIO Royal Correspondent Rupert Bell says the Queen gave it to them as a wedding present and would find it "very difficult" to take it away.@JuliaHB1 | @Rupertbell pic.twitter.com/WxiAizy3wd — talkRADIO (@talkRADIO) May 17, 2021

Nell'intervista Harry ha confessato le sue difficoltà nel crescere in un ambiente reale senza la possibilità di avere il controllo sulla propria vita. Il bisogno di prendere le distanze da tutto ciò si era genersto in lui già a vent'anni ma solo con Meghan avrebbe trovato il coraggio di agire. Un'azione dettata dalla volontà di interrompere un domino di sofferenze che avrebbe potuto colpire la sua famiglia. Secondo Harry, infatti, il suo rapporto non particolarmente affettuoso con il padre, il principe Carlo, sarebbe dipeso dal rapporto del padre stesso con i suoi genitori: «Mi ha trattato nel modo in cui veniva trattato lui, quindi come posso fare in modo che questo non avvenga con i miei figli?». Da qui la decisione di andarsene, per il bene di suo moglie, di Archie, della piccola in arrivo e della sua salute mentale.

La coppia trasferitasi in California avrebbe quindi già rinunciato ufficiosamente agli impegni e alle responsabilità legate alla famiglia Reale anche se, a detta di qualcuno, sfrutterebbe ancora i titoli per fini commerciali e lavorativi come gli accordi multimilionari siglati con Netflix e Spotify o la dirigenza di una start-up di salute mentale. Da qui e dall'intervista di Harry la richiesta del personale di Buckingham Palace affinché si proceda per via ufficiale.

Harry e Meghan, le prime pagine dei giornali britannici