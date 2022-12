Harry e Meghan, i riferimenti offensivi a Kate ubriaca nella serie Netflix

Il documentario di Harry e Meghan potrebbe risultare scomodo per Kate Middleton. Nelle prime tre puntate della serie Netflix, infatti, i duchi mettono in cattiva luce la royal family. E in particolare non sono benevoli con la principessa del Galles.

Meghan Markle, le risate sul'inchino davanti alla Regina nella serie con Harry che hanno indignato Londra

La perfezione di Kate

Kate Middleton, la futura sempre impeccabile regina d'Inghilterra, è diventata un modello di stile. La principessa del Galles si è ambientata alla perfezione a corte, studiando e comprendendo le regole del protocollo e riuscendo ad aderirvi, ma senza soffocare la sua personalità. Al contrario del principe Harry che, invece, non solo ha rifiutato lo stile di vita in cui è cresciuto, ma sembra non perdere occasione per denigrarlo.

Kate compare in entrambi i trailer: nel primo è con William, Harry e Meghan alla funzione religiosa del Commonwealth Day, nel 2019. Una sola immagine, francamente malriuscita, che non rende giustizia alla bellezza di Kate. La foto, infatti, la ritrae in una posa arcigna, austera, seriosa, mentre dietro di lei Meghan ha un’espressione rilassata e serena.

Nel secondo trailer come spiega Jack Royston: “C’è uno slogan, che è il titolo della copertina di una rivista. In quella rivista c’erano foto di [Kate] ubriaca”. Un riferimento abbastanza esplicito, con una punta di perfidia. Le fotografie risalgono al 2007, ovvero gli anni in cui Kate frequentava la St. Andrews, dove conobbe William, ma vennero pubblicate nel 2018. A scattarle furono il fotografo Max Butterworth e una presunta amica di università della futura principessa di Galles.

L’impressione è che lo scatto relativo al Commonwealth Day e il rimando alle immagini di Kate Middleton brilla non siano frutto del caso, ma di una precisa strategia per demolire la reputazione della principessa, mostrandoci alcune sue debolezze del passato. Come se i Sussex volessero dirci che Kate non è la donna perfetta descritta dai giornali. Ma, se è per questo, i duchi non possono certo definirsi senza peccato. Anzi, se le cose stessero davvero così, forse potremmo addirittura notare una certa invidia nei confronti di Kate.

La passione per l'alcol

Sembrerebbe, sebbene per ora non vi siano prove in merito, un colpo basso di Harry e Meghan, i quali, forse, dimenticano la passione un po’ alcolica della royal family: dai quattro drink al giorno di Elisabetta II (tra cui il gin e il Dubonnet, tutti vietati dai medici nell'ultimo periodo della sua vita), ai gusti del principe Filippo, che amava la birra: nel 2000, durante un viaggio in Italia, il duca di Edimburgo rifiutò il vino italiano che gli venne offerto e disse: “Datemi una birra. Non importa quale, purché sia birra”. La Regina Madre Elizabeth Bowes Lyon adorava il gin e Carlo III prediligerebbe il vino, il Martini cocktail e i whisky scozzesi.