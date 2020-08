Meghan Markle festeggia 39 anni: Harry prepara la cena e le regala una collana personalizzata

È un compleanno intimo quello festeggiato della duchessa di Sussex, Meghan Markle, assieme a suo marito Harry, lontano dai riflettori ma comunque sempre sotto l'attenzione dei tabloid inglesi anche in vista dell'uscita del libro "Finding Freedom" che rischia di causare l'ennesimo terremoto nei rapporti con la royal family. Per i suoi 39 anni, l'ex attrice, che ormai da marzo vive inieme a Harry e al piccolo Archie a Los Angeles, ha ricevuto una sorpresa molto romantica da parte del principe. Harry si è cimentato ai fornelli preparando una cena a lume di candela da tre portate, facendosi aiutare dalla suocera. Ma il "piatto forte" è stato il regalo vero e proprio: un collier disegnato da Harry stesso accompagnato da una cornice con all'interno una loro foro.

A rivelarlo è stato il tabloid inglese Mirror che ha raccontato anche come Harry "sia migliorato come cuoco da quando ha lasciato la royal family". A quanto pare il principe di Sussex si è scoperto grande appassionato di pentole e fornelli e, dopo una giornata in famiglia nella tenuta di beverly Hills, ha lasciato il piccolo Archie a casa con la nonna, Doria Ragland, e si sarebbe cimentato in questa nuova "avventura". «Ma ha ancora parecchio da imparare - rivela il tabloid - Per questo ha chiesto una mano alla suocera». Per la Markle questo è stato il primo compleanno in America dopo l'addio alla famiglia reale. Da parte della famiglia Windsor sono arrivati gli auguri ufficiali, (un atto dovuto se non si volevano scatenare la tempesta dei media inglesi) ma non hanno suonato le campane di Westminster Abbey, un "dispetto" della regina in persona secondo alcuni. Insomma, un compleanno senza fronzoli, quello del duca e duchessa di Sussex, proprio quello che cercavano quando hanno firmato il loro addio alla gabbia dorata di Buckingham Palace.



