Harry e Meghan cambiano casa: «Quella attuale non è più adeguata». Ecco quanto costerà

Harry e Meghan sono tornati alla loro vita in California. Dopo il lungo addio alla regina Elisabetta, il duca e la duchessa di Sussex sono partiti per gli Stati Uniti e adesso pensano a una grande novità. La coppia meno popolare della Royal Family avrebbe infatti intenzione di cambiare casa e trasferirsi dall'attuale proprietà a Montecito, al quartiere di Hope Ranch, distante circa 15 chilometri. Il motivo, secondo quanto riportato dal "Santa Barbara News-Press", è che nell'attuale casa «non si sentono più accolti adeguatamente».

Re Carlo III, prima foto ufficiale con Camilla e i principi di Galles (ma senza Harry e Meghan)

La nuova casa dei Sussex

Harry e Meghan stanno cercando casa in una delle zone più esclusive della costa californiana, Hope Ranch, dove le proprietà possono raggiungere anche il costo di 22 milioni di dollari. Nel quartiere è presente un country club e un golf club, ma include anche l'accesso a campi da tennis, aree picnic e una rete di percorsi equestri, scrive il Daily Mail. A spingerli al trasferimento anche i tentativi di furto subiti negli ultimi mesi e le intrusioni dei paparazzi in cerca di uno scoop.

La ricerca di una nuova sistemazione è il segno che la coppia non ha nessuna intenzione di tornare nel Regno Unito, ma vuole tenersi ben distante dalla vita di corte, continuando a vivere negli States. Il rapporto tra Harry e il resto della famiglia resta teso, nonostante il riavvicinamento per la morte della regina. Lo strappo (probabilmente definitivo) si è avuto quando i Sussex hanno lasciato la famiglia reale nel gennaio 2020, rendendo ufficiale la loro uscita nel febbraio dell'anno successivo. Le foto scattate a Londra per i funerali di Lilibeth, che li ritraevano insieme al fratello e la neo principessa di Galles Kate, hanno fatto sperare i sudditi in un ricongiungimento dei "Fab Four", ma al momento le cose non sembrano essere cambiate.