Harry e Meghan Markle cambiano casa? Ecco la tenuta da 18 milioni a Malibù: piscina e vista oceano

Harry e Meghan Markle stanno pensando di cambiare casa? Sembra proprio di sì.

I duchi di Sussex hanno visitato il terreno di una villa da 18 milioni di dollari a Malibu, aumentando le voci secondo cui la coppia vorrebbe lasciare Montecito e trasferire la famiglia più vicino a Hollywood.

La mega tenuta

La coppia è andata a vedere la tenuta durante il fine settimana del Labor Day, hanno detto fonti a TMZ. Al momento offre poco più di un appezzamento di terreno - valutato 8 milioni di dollari - con una piscina già costruita, e piani per una moderna proprietà di 3mila metri quadrati, la cui costruzione costerebbe 10 milioni di dollari.

La villa di Montecito

Harry e Meghan vivono dal 2020 nella loro villa da 14 milioni di dollari con nove camere da letto a Montecito. La casa in stile mediterraneo di 18.000 piedi quadrati presenta roseti, ulivi secolari, un campo da tennis, una casa da tè, un cottage per bambini e una piscina, nonché una pensione con due camere da letto. Tra i vicini di casa ci sono Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Ariana Grande, Gwyneth Paltrow, Katy Perry e Orlando Bloom. Ma la casa si trova a 85 miglia da Hollywood - un viaggio di circa un'ora e mezza - e nelle ultime settimane si è ipotizzato che potrebbero presto traslocare. Malibu è a sole 25 miglia da Hollywood, ovvero a 45 minuti di auto.

La nuova casa vista oceano

La tenuta che i duchi di Sussex hanno visitato è a soli 15 miglia da Calabasas, dove vivono i Kardashian. La madre di Markle, Doria Ragland, è stata fotografata ad un evento di beneficenza con Kim Kardashian e sua madre, Kris Jenner. Il sito di Malibu è già dotato di un corpo di guardia, che protegge il lungo viaggio fino al luogo in cui verrà costruita la residenza principale. La proprietà, sopra Broad Beach e la Pacific Coast Highway, sarà caratterizzata da una sorprendente casa principale ultramoderna con ampie finestre e ampie viste sull'oceano, secondo i rendering. Brendan Brown, della Westside Estate Agency, ha pubblicato l'elenco della proprietà e l'ha promossa su Instagram il mese scorso. "Incredibile opportunità di sviluppo di Malibu: RTI pronta con i progetti di un architetto pluripremiato e una fondazione in corso", ha scritto. "Situato direttamente sopra PCH e affacciato su Broad Beach, questo lotto senza rivali che offre la privacy più estrema è offerto a 8 milioni di dollari." Ha detto che il sito è di 5,26 acri, con vista sull'oceano a 360 gradi. "Completamente recintato per garantire privacy e sicurezza", ha aggiunto.