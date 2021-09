Harry e Meghan nei guai, ecco il vero motivo del viaggio a NY: Regina furiosa, ecco perché

LOLNEWS.IT - Attesissimi nella Grande Mela per la loro prima apparizione pubblica insieme dopo tanti mesi, Harry e Meghan a New York non hanno deluso le aspettative né dei fan né degli haters. I primi hanno accolto i Sussex con una standing ovation al Central Park per il Global Citizen Live da cui hanno lanciato di nuovo l’appello affinché i vaccini vengano distribuiti equamente.

I secondi – ovvero i detrattori della coppia – non sono rimasti a bocca asciutta e anzi hanno avuto di che parlare circa il look di Meghan (che tra gioielli e abito di Valentino indossava quasi 45mila euro di preziosi) o il linguaggio del corpo di Harry, quasi sempre dietro la moglie. A stupire tutti, però, è stato il vero motivo del loro viaggio: cosa è emerso, Regina su tutte le furie (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)