Dove sta andando il principe Harry? È vero, come si dice in giro, che abbia «perso il bandolo della matassa», che sia «tormentato» e che le sue uscite pubbliche in questa fase di sospensione globale dovuta al Coronavirus rivelino un uomo confuso, infelice, un pesce fuor d'acqua che negli Stati Uniti sta soffrendo dello stesso spaesamento toccato in sorte a Meghan nei due anni scarsi in Inghilterra? Sulla stampa britannica le voci si susseguono e c'è anche chi addirittura favoleggia che sia stato affidato alle sapienti mani della cognata Kate, l'unica figura al momento salda e popolare insieme a Elisabetta stessa, un piano per tendergli la mano e farlo, magari col tempo, tornare a più miti consigli.

LA MOGLIE

Ma intanto proprio ieri Meghan Markle ha fatto il suo discorso più esplicito da quando ha lasciato la Royal Family, in un video registrato per il Girl Up 2020 Leadership Summit, a cui sono intervenute anche Michelle Obama e Hillary Clinton. «Ci saranno sempre voci spiacevoli», ha spiegato a una platea di ragazze. «Potete e dovete usare le vostre voci per far silenziare questi rumori. Perché questo sono, solo rumori», ha aggiunto. Con un tono più confidenziale, ha sottolineato come «quelli che sono nei saloni, nei corridoi e nei posti di potere» dipendono da «voi più di quanto voi dipenderete mai da loro» e «c'è una cosa: lo sanno». Nel peggiore dei casi «molti di loro non ascolteranno finché non saranno costretti», perché «lo status quo è facile da giustificare e difficile da infrangere». Il suo consiglio è: «Metteteli a disagio». Parole che sono state subito interpretate come assai bellicose dalla stampa britannica, che continua a domandarsi quale sia il ruolo di Harry nella rinascita professionale della moglie.



Ma partiamo dai fatti: Meghan e Harry vivono in una magione milionaria a Beverly Hills da tre mesi e mezzo, l'ultima volta che sono stati avvistati stavano scendendo da un gigantesco SUV poco in linea con i valori ambientalisti, e, come si è visto, fanno molte videoconferenze con attivisti vari. Il tutto mentre lei ha rotto i rapporti con la sua migliore amica, Jessica Mulroney, perché quest'ultima ha avuto un dissidio con una seguitissima influencer nera, Sasha Exeter, per non aver sostenuto la causa del Black Lives Matter, andando ad allungare la lista delle persone con cui Meghan è in pessimi rapporti e ponendo l'inevitabile domanda su chi siano le cinque amiche della moglie di Harry che hanno collaborato con un pezzo finito al centro di una battaglia legale che, con l'obiettivo di tutelare la privacy di Markle, sta di fatto facendo venire fuori molti dettagli sulla sua vita.

I RAPPORTI

La coppia ha fatto infuriare un po' tutti, a partire probabilmente dalla regina Elisabetta II, per dei commenti sul fatto che nel Commonwealth, «per andare avanti bisogna riconoscere il passato». Già ad aprile la leggendaria primatologa Jane Goodall, amica del secondogenito di Diana, aveva rivelato di ritenere che Harry «sta trovando la vita un po' difficile al momento», aggiungendo: «Non so come la sua carriera si delineerà». Per ora il prossimo appuntamento è la pubblicazione di un libro, Finding Freedom, atteso per l'11 agosto: la biografia, scritta da due giornalisti vicini a Meghan, andrà «al di là dei titoli per rivelare dettagli sconosciuti della vita di Harry e Meghan e far luce sulle voci e i pregiudizi che pesano sulla coppia». Pregiudizi che invece sono ben rinfocolati da una miriade di pubblicazioni britanniche, dal libro di Lady Colin Campbell in cui alcuni testimoni raccontano di sgarbi ricevuti dall'ex attrice di Suits fino a Royals at War, Reali in guerra, in cui si racconta anche che Kate, dopo aver incontrato Meghan la prima volta e averla trovata simpatica, avrebbe preso da parte Harry per «ricordargli gentilmente che si stava fidanzando con una persona con vita, passato e carriera completamente diversi e che ci sarebbero voluti tempo, cura e attenzione per integrarsi».

Nulla di negativo, ma solo un avvertimento fatto sulla base dell'esperienza anche lei è stata oggetto di attacchi ai tempi del fidanzamento, con la sua famiglia ricca ma non certo borghese da generazioni e che però sarebbe stato preso malissimo dal fratello minore di William, deciso a difendere la moglie dai meccanismi che avevano distrutto la vita della madre Diana. Da allora è andato tutto precipitando e tra le due cognate, dopo una breve luna di miele, è calato un gelo dovuto, pare, più alle distanze tra i rispettivi mariti che alle differenze, presenti e bene evidenti, tra di loro. Certamente, con il principe Andrew irrimediabilmente perduto nel fango della vicenda Epstein e Carlo incapace di suscitare più che una timida simpatia nel pubblico, tutta la responsabilità di tenere il profilo istituzionale all'altezza degli standard stellari di Elisabetta poggia ormai esclusivamente su William e Kate.

