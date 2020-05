Harry e Meghan Markle, giallo social: perché hanno fatto sparire la foto?

In tempo di coronavirus, con difficoltà di riunioni “fisiche”, in molti hanno optato per l’utilizzo delle tante piattaforme che consentono meeting virtuali. Tra questi, c’è la Crisis Text Line, molto attiva nella raccolta fondi per aiutare l’emergenza covid19, che in una delle sue riunioni ha coinvolto Harry e Meghan. Uno dei dipendenti della charity, in uno slancio ha deciso di fare un bello screenshot alla videochat con Harry e Meghan in bella vista e regalarla al mondo intero su instagram: "Non è che tutti i giorni Meghan e Harry capitino negli staff meeting e si complimentino per il lavoro che fai!" Certamente non capita tutti i giorni… ma buonsenso e regole della privacy suggeriscono di chiedere semre l’autorizzazione ai diretti interessanti prima di pubblicare. La foto, poi cancellata, in poco tempo ha fatto il giro del mondo mostrando l’abitazione dei due e confermando che la loro residenza attuale è quella di Tyler Perry a Los Angeles. Credits: Kikapress

