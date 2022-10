Harry e Meghan dal cuore d'oro, donano 1 milione di dollari: ecco a chi va la cifra stellare

LOLNEWS.IT - Da quando Harry e Meghan si sono smarcati dai doveri della vita reale, hanno intrapreso una strada costellata di grandi iniziative, a scopo benefico e non, che li hanno portati sul tetto del mondo. Sono stati inseriti dal TIME tra le 100 personalità più influenti, Harry ha tenuto un discorso all’ONU per il Nelson Mandela Day, Meghan Markle ha fortemente voluto il Global Citizen Live ed entrambi – poco prima che Elisabetta II morisse – hanno aperto il One Young World Summit di Manchester. A tutto ciò si aggiunge il podcast Archetypes in cui l’ex attrice ospita personaggi di spicco con cui demolisce i tabù più comuni per aiutare le altre donne ad acquisire più consapevolezza di sé, dei propri mezzi e potenzialità. Per questo motivo, i Sussex si sono resi protagonisti di un gesto plateale ma caritatevole donando 1 milione di dollari: a chi va la cifra stellare (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)