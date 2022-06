Uno “scivolone” che potrebbe costare caro a Harry d’Inghilterra e a sua moglie Meghan Markle. Non si fermano nel Regno Unito le voci che vorrebbero i Duchi del Sussex «infuriati e rattristati» per la gelida accoglienza ricevuta a inizio mese durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina, a Londra. A infastidire la coppia, esclusa dai doveri reali dal 2020, sarebbe stata non tanto la fredda reazione della Royal Family, quanto quella aggressiva del pubblico, che ha fischiato Harry e Meghan all’uscita della Cattedrale di St Paul.

La chiesa delle nozze di Carlo e Diana

Non una chiesa qualsiasi, ma quella in cui nel 1981 si erano sposati i genitori di Harry e William, Carlo e Diana: «Essere ridicolizzato in quel modo – ha confidato una persona vicina alla coppia al tabloid Daily Star - è stato molto difficile da digerire per Harry». I Sussex in chiesa erano stati “sistemati” nell’area riservata ai reali minori, in una postazione sorvegliata a vista dagli specialisti in lettura delle labbra sguinzagliati dai giornali di gossip (ancora tutto da decifrare l’enigmatico «Wow» di Kate Middleton, intercettato in direzione dei Sussex).

La "buca" di compleanno

A peggiorare le cose è arrivata anche la “buca” – percepita come un vero e proprio affronto – ricevuta dal Principe William e da sua moglie Kate, assenti alla prima festa di compleanno della figlia di Harry e Meghan, Lilibet, a Windsor. Ospiti di un fidanzamento ufficiale in Galles, i due hanno twittato: «Auguri per un felice compleanno a Lilibet, che compie un anno oggi». Ma ai Sussex non sarebbe bastato: «È stato come ricevere un calcio sulle gengive – ha detto l’informatore – che ha rafforzato la determinazione di Meghan a non tornare mai più». Rientrati a Los Angeles, i Duchi sarebbero alle prese, scrivono i giornali inglesi, con le conseguenze del disastroso viaggio: il timore è che l’esperienza negativa al Giubileo possa mettere a repentaglio l'accordo da 100 milioni di dollari con Netflix, oltre a compromettere l’uscita dell’autobiografia di Harry, attesa entro la fine dell'anno.