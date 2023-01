Harry e Meghan invitati all'incoronazione di Carlo? Il Re cambia idea (ma William è contrario)

Il Re forse ci ripensa. Carlo adesso sta pensando di avere anche Harry e Meghan il giorno della cerimonia di incoronazione prevista per il 6 maggio e avrebbe chiesto all'arcivescovo di Canterbury di negoziare un accordo per permettere al duca e alla duchessa di Sussex di presenziare. Ma secondo il Daily Mail avrebbe incontrato le resistenze di William. Re Carlo III, spiegano fonti vicine a Lambeth Palace, avrebbe chiesto all'arcivescovo Justin Welby di trovare un accordo con i suoi figli in "guerra" a maggior ragione dopo la pubblicazione di "Spare", il libro scandalo del principe Harry.

Il Re crede che l'assenza di Harry e Meghan all'incoronazione sarebbe una distrazione ancora maggiore rispetto alla loro presenza e quindi sarebbe disposto a fare una piccola concessione per convincerli a partecipare. William però si è detto preccoupato - spiegano fonti al Daily Mail - perché teme che il fratello sfrutterà l'evento per oscurare l'evento stesso e attrarre tutte le attenzioni su di sé.

Perché Harry è contrario all'invito a Harry e Meghan

Una fonte ha detto: «La famiglia è divisa e tutte le indicazioni fanno immaginare che a Harry venga consigliato di non accettare nulla in questa fase e di "giocare" fino all'ultimo minuto, il che sta rendendo molto difficili le trattative con lui. Anche perché a lui non farebbe di certo piacere se gli fossero tolti i titoli con la forza, perché verrebbe considerato un principe problematico al pari di Andrew e invece lui ritiene le due situazioni completamente diverse»

Il Daily Mail ha contattato sia Lambeth Palace che Buckingham Palace che però hanno rifiutato di commentare, mentre una fonte vicina al principe William ha detto di non essere a conoscenza di questi negoziati sull'incoronazione. Allo stesso modo i rappresentanti di Harry non hanno risposto a una richiesta di commento.