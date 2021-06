«Penso che sia meglio che la regina non abbia la possibilità di legare con Archie. In questo modo non le mancherà!». Questo è solo uno dei tantissimi commenti di oggi alla notizia del Daily Express secondo la quale il principe Harry tornerà nel Regno Unito entro pochi giorni, ma sembrerebbe non in compagnia del figlio maggiore, Archie.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati