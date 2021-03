Meghan Markle e il principe Harry, la direttrice della fondazione Archewell lascia il posto di lavoro dopo un anno

La direttrice della fondazione Archewell del principe Harry e di Meghan Markle ha lasciato il suo ruolo dopo appena un anno. Catherine St-Laurent ha assunto il ruolo nell'aprile dello scorso anno, dopo aver lavorato per 8 anni per iniziative di beneficenza di Bill Gates, ma oggi è stato rivelato che si è allontanata dal lavoro.

La notizia è emersa poche settimane dopo che la duchessa del Sussex, 39 anni, è stata accusata di bullismo dal personale del palazzo in un'e-mail del suo ex addetto stampa inviata nell'ottobre 2018 e successivamente trapelata al Times. Sulla pagina Linkedin multilingue della signora St-Laurent si legge ancora: "Attualmente sto agendo come capo del personale del duca e della duchessa del Sussex, nonché direttore esecutivo della loro Fondazione Archewell senza scopo di lucro". Nel frattempo, il Duca e la Duchessa hanno confermato oggi di aver assunto il produttore veterano Ben Browning come responsabile dei contenuti per Archewell Productions e Archewell Audio.

Al momento della nomina della signora St-Laurent lo scorso anno, Meghan e Harry hanno detto: “Siamo orgogliosi di essere raggiunti da Catherine St-Laurent in questo prossimo capitolo con noi. La sua leadership e la comprovata esperienza di lavoro all'interno di due organizzazioni che hanno un enorme impatto nel mondo - la Bill & Melinda Gates Foundation e Pivotal Ventures - la rendono una risorsa incredibile e siamo entusiasti di averla nel nostro team".