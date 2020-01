Harry e Meghan, canadesi in rivolta: «Paghino spese sicurezza». Raccolte 80mila firme

Più di 80.000 canadesi hanno firmato la petizione online per chiedere al principe Harry e a Meghan Markle di farsi carico delle loro spese di sicurezza durante la loro permanenza in Canada. «I canadesi sono lieti di dare il benvenuto al duca e alla duchessa in Canada, ma hanno detto chiaramente che i contribuenti non dovrebbero essere costretti a sostenerli» afferma Aaron Wudrick, il presidente della Canadian Taxpayer Federation, l'associazione promotrice della raccolta di firme. «Tutti i canadesi augurano» ai duchi del Sussex «di poter realizzare la loro ambizione di diventare finanziariamente indipendenti», aggiunge.

Il padre di Meghan Markle: «Forse mi rivedrà quando sarò sepolto»

Harry rompe il silenzio: «Io e Meghan vogliamo una vita pacifica, non avevo scelta». Ecco il discorso



Ultimo aggiornamento: 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA