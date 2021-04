Harry e Meghan, nuovo terremoto in arrivo per la famiglia reale: ecco cosa sta succedendo

La partecipazione del principe Harry ai funerali di suo nonno Filippo hanno consentito una piccola tregua nei rapporti difficili tra il secondogenito di Carlo e Diana ed il resto della famiglia reale. Una tregua che, però, non sembra destinata a durare: ecco perché. Dopo la Megxit e le dure accuse lanciate da Meghan Markle nei confronti della famiglia reale, il principe Harry si era riconciliato col fratello William proprio durante i funerali del principe Filippo, a cui il duca di Sussex ha partecipato senza la moglie, rimasta negli Stati Uniti anche a causa della gravidanza avanzata. Quella tregua potrebbe però essere stata piuttosto effimera, dal momento che un nuovo terremoto è destinato ad abbattersi sulla famiglia reale. Come riporta infatti il Sunday Times, in estate uscirà una nuova edizione aggiornata di Finding Freedom, la biografia di Harry e Meghan. Nella prima edizione, fonti vicine alla coppia rivelavano particolari scottanti della vita di Harry e Meghan Markle nella famiglia reale britannica ed ora sono in uscita nuovi capitoli. Tra le novità più attese ci sono dettagli sull'intervista rilasciata a Oprah Winfrey e sulla morte del principe Filippo, ma anche sulle accuse mosse dallo staff della famiglia reale nei confronti di Meghan.

APPROFONDIMENTI LA VITA QUOTIDIANA Meghan Markle si mostra con il pancione e il piccolo Archie nel... LONDRA La regina Elisabetta verso l'addio alla corona. Il vertice... ROYAL FAMILY Meghan Markle, cos’ha fatto per la Regina poco prima del... ROYAL FAMILY Meghan telefona alla regina Elisabetta prima dei funerali di Filippo....