Harry regala a Meghan l'anello della mamma Diana

«Grazie a tutti coloro che sono venuti a Windsor e a chi ha seguito» il matrimonio «da tutto il Regno Unito, dal Commonwealth e dal mondo. Congratulazioni ancora una volta ai neo sposi». Con un messaggio su Twitter la famiglia reale ha ringraziato coloro che hanno partecipato alle nozze del principe Harry e Meghan Markle.



Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni si sono concluse con una cena a Frogmore House, vicino al Castello di Windsor, tenuta dal principe Carlo, alla quale hanno partecipato solo parenti e gli amici più stretti di Meghan e Harry, circa 200 invitati, e che si è conclusa con i fuochi d'artificio.



Come regalo di nozze, il principe Harry ha regalato alla sua sposa un anello con acquamarina appartenuto alla sua defunta madre, Diana, principessa del Galles. Gli sposi, ora conosciuti come il Duca e la Duchessa del Sussex, alla fine del ricevimento hanno trascorso la notte al Castello di Windsor e successivamente si trasferiranno nel Nottingham Cottage di Kensington Palace.



Rimandata per il momento la luna di miele. Martedì la coppia avrà il suo primo impegno ufficiale come marito e moglie: un evento per celebrare il settantesimo compleanno del principe Carlo a Buckingham Palace. Mentre, nei prossimi giorni, Meghan sarà nominata ambasciatrice della gioventù del Commonwealth dalla regina Elisabetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA