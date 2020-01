Harry e Meghan, lei è già in Canada. Rumors a Londra: «Buckingham Palace voleva cacciarli»

Harry e Meghan sempre più nell'occhio del ciclone : dopo l'annuncio (unilaterale) sulle "dimissioni" da membri della famiglia reale, mentre a Buckingham Palace fervono i contatti per trovare una formula che permetta ai Duchi del Sussex di allontanarsi in modo "controllato" si scatenano le ipotesi su ciò che la coppia, che ha espresso l'intenzione di «lavorare» per mantenersi, potrebbe effettivamente fare per vivere.

Al momento Meghan sarebbe tornata in Canada, dove la aspettava Archie rimasto in compagnia della tata e di un'amica, lasciando al marito Harry il "lavoro sporco" di negoziare con la Regina, il principe Carlo e il fratello William. I quali, secondo le voci, sarebbero non solo "esterrefatti" ma sul piede di guerra e pronti a tagliare la quota d'appannaggio milionaria che la coppia ha percepito finora.

Intanto, sui tabloid inglesi si fa largo una nuova ipotesi: e cioè che Harry e Meghan abbiano deciso di lanciarsi da soli prima di essere, di fatto "defenestrati". Tom Bradby, confidente della coppia, ha rivelato al Daily Mail che da tempo era stata comunicata l'idea di un restyling della monarchia: una cerchia "ristretta" con pochi membri, della quale i Duchi del Sussex non avrebbero comunque fatto parte. Un'ipotesi confermata dalla fotografia diffusa per Natale che ritraeva la linea di successione al trono composta da Elisabetta, Carlo, William e il piccolo George. Nonchè dalla foto di Harry e Meghan grande assente dalla scrivania della Regina il giorno del discorso per le festività. Così, i coniugi avrebbero deciso di anticipare i tempi e allontanarsi in prima persona.

La domanda più gettonata è cosa si inventeranno Meghan e Harry per autofinanziarsi (ammesso che ne abbiano realmente bisogno). Secondo il Sun, la Duchessa avrebbe già avviato i contatti con grandi maison di moda, come Givenchy, che non vedrebbero l'ora di instaurare con lei collaborazioni a sei zeri. Il che sembra verosimile se ricordiamo il rapporto d'amicizia con la designer Clare Waight Keller, che ha firmato anche il suo abito da sposa e alla quale Meghan in persona ha consegnato il premio British Designer donna dell'anno. L'interesse di Markle per la moda non è un mistero (ricordiamo anche la collezione Smart Works che ha realizzato per beneficenza) e ogni suo look ha una risonanza enorme, roba da far impallidire il MIV (Media Impact Value) dei maggiori influencer.

