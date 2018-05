Harry e Meghan, ecco dove andranno in viaggio di nozze (e quanto costerà la loro suite)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente Africa, la terra che li fece innamorare, niente resort tropicali, insomma niente viaggio di nozze in location esotiche. Meghan e Harry, secondo il sito Tmz, per la loro luna di miele avrebbero scelto il selvaggio Canada. In particolare, un esclusivo resort nei boschi. La meta dei due sposini sarebbe infatto il Fairmont Jasper Park Lodge, vicino ad Alberta: una notte costa duemila sterline, oltre 2200 euro. La loro "stanza" sarà in realtà un cottage da 500 metri quadri con sei camere da letto, sei bagni, veranda e terrazza con barbecue (forse perchè Harry vorrà dilettarsi a cucinare polli arrosto, come quella famosa sera in cui chiese alla sua Meghan di sposarlo).LEGGI ANCHE: Meghan Markle è incinta? Ecco i particolari che dimostrerebbero la gravidanza LEGGI ANCHE: Meghan Markle a lezione di buone maniere per sei mesi: «Deve diventare una vera reale» Peraltro la location non è nuova per quanto riguarda i viaggi reali, anche Giorgio VI e la regina madre, bisnonni di Harry, vi hanno soggiornato nel 1939. Che non sono i soli vip ad aver soggiornato nell'esclusivo resort, che è una meta abituale di vari divi di Hollywood e dove è stato girato addirittura un film. In più il Canada è uno dei posti del cuore di Meghan, che vi ha vissuto per sette anni durante le riprese di Suits. Dopo il relax, i piccioncini potrebbero anche andare a trovare il papà di Meghan, che, tra una foto venduta ai fotografi e un infarto alla fine non ha partecipato al royal wedding e non ha ancora conosciuto il nuovo genero reale.