Gwyneth Paltrow e la passione in comune con la figlia Apple: «Lo facciamo ogni anno, è una nostra tradizione»

Gwyneth Paltrow, anche lontano dal set, è una che sa far parlare di sé. Lo dimostrano le tante, controverse dichiarazioni su salute e benessere, amplificate dal blog di Goop, la sua azienda di moda e benessere. Proprio su questo blog, l'attrice rivela aspetti della sua vita privata, come una passione ampiamente condivisa con la figlia Apple, che le somiglia come una goccia d'acqua.

Apple è la primogenita di Gwyneth Paltrow, avuta dall'ex marito Chris Martin, il leader dei Coldplay. La ragazza ha da poco compiuto 17 anni e l'attrice ha rivelato una grande passione che condivide con la figlia: quella per i piercing. Lo riporta anche l'Independent. «Ogni volta che Apple compie gli anni, ci facciamo un nuovo piercing insieme. Ci mettiamo lì a studiarli tutti e scegliamo quello che ci piace di più. Lo facciamo ogni anno, per noi è una doverosa tradizione», ha spiegato Gwyneth Paltrow.