Gwyneth Paltrow a cena con Dakota Johnson, star di 50 Sfumature e attuale compagna del suo ex

sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine della loro lunga storia d'amore. Lo dimostra anche la grande amicizia che l'attrice 46enne ha con la collega, attuale compagna del leader dei Coldplay., 42 anni, sono stati sposati dal dicembre 2003 fino al 2015 ed hanno avuto due figli. Dopo la fine del matrimonio, entrambi hanno ritrovato l'amore: Gwyneth con, che nello scorso settembre è diventato suo marito, e Chris con, l'attrice diventata famosa in tutto il mondo con 50 sfumature di grigio.Dopo le presentazioni delle rispettive nuove fiamme trae Chris Martin, l'attrice premio Oscar per Shakespeare in love esono diventate ottime amiche. I due ex coniugi avevano passato, insieme a Brad Falchuk e a, il Capodanno insieme, alle Maldive. Da allora, ogni occasione è buona per incontrarsi e passare insieme momenti di felicità e divertimento. Ieri sera, dopo la prima mondiale di Avengers, in cui recita, le due attrici hanno cenato insieme durante l'after-party e posato per una foto in compagnia di Derek Blasberg, giornalista, autore televisivo e grande amico di entrambe.