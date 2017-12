Cristiano Malgioglio confessa: "Al Grande Fratello piangevo tutte le sere. Ho sofferto molto..."

di Valeria Arnaldi

ROMA - «Ho un fidanzato da 12 anni, che vive a Dublino»., uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, a Domenica Live, ringrazia i fan, anche quelli nuovi che hanno imparato ad apprezzarlo nel reality, e si svela, a partire dal fidanzamento con un uomo che, sottolinea Barbara D’Urso, ha 37 anni meno di lui.«Basta con l’età, l’età è un numero», dice Malgioglio.Poi si parla dell’esperienza del Gf.«Tanto divertimento enorme ma una sofferenza enorme - afferma Malgioglio - Io tutti i radical chic, quelli con la puzza sotto il naso li metterei a fare questo reality. Io lì ho portato l’uomo, ho lasciato a casa l’artista. Ho baciato tutti, un giorno ero gay, un giorno ero etero».Il reality non è stato facile per lui,.«Dei malati terminali hanno scritto che li ho fatti, finalmente, ridere tanto. Se il Grande Fratello è servito a questo, sono felice, ma io ho sofferto come un pazzo. Avrebbero dovuto farmi Santa Malgi. La sera mi chiudevo nello stanzino e mi mettevo a piangere…».Malgioglio voleva addirittura uscire dalla Casa.«La seconda puntata volevo uscire, non me ne fregava nulla della penale, quanto, centomila euro?, non mi fregava nulla, ma sono contento di aver fatto un grande Grande Fratello».Malgioglio in studio parla del melanoma avuto e poi del suo “miracolo”.«Sono andato a Fatima, quando sono arrivato, misono detto: cosa posso chiedere alla Madonna? Non ho chiesto niente. Ho sentito un’energia straordinaria, è stato bellissimo, sono stato miracolato».Infine, l’appello al pubblico:«Fatevi tutti la mappa dei nei».