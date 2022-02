Grande Fratello Vip, Lulù confida ad Alex e Delia cosa ha fatto nell'intimità con Manuel Bortuzzo: la regia la richiama

Al Grande Fratello Vip Lulù viene ripresa dalla regia mentre confida ad Alex Belli e Delia Duran cosa ha fatto nell'intimità con Manuel Bortuzzo. Ha raccontato come consumava con il ragazzo e si è nascosta sotto la coperta per non farsi sentire suscitando le risate della modella sudamericana, ma quando ha ascoltato il suo nome dalla regia si è interrotta in maniera buffa.

GF Vip, la confidenza di Lulù su Manuel

Nelle scorse ore Lulù Selassié si è ritrovata a chiacchierare sul divanetto della veranda insieme a Delia Duran e Alex Belli. Ha raccontato qualche cosa in più alla coinquilina con la coperta rossa davanti, aggiungendo poi che sarebbe stata Delia a riportare tutto ad Alex perché non poteva farsi sentire. Delia era molto interessata dal momento che cerca di stare con Alex il più possibile.

A un certo punto la Princess, che non ha nascosto il suo imbarazzo, è stata beccata dalla regia mentre raccontava i dettagli della sua intimità con Manuel Bortuzzo. Dal video, infatti, non si capisce cosa dice, ma la reazione al rimprovero ha fatto il giro dei social.