Grande Fratello Vip, Licia Nunez: «Antonella Elia nel letto con me aveva degli scompensi. Amici Celebrities? Lo farei»

Licia Nunez del Grande Fratello Vip 4 si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Intervistata da Giada Di Miceli per "Non succederà più" su Radio Radio ha parlato della sua esperienza dentro la casa più spiata d'Italia, dei suoi progetti e di alcuni dei concorrenti. Il rapporto con Antonella Elia è stato burrascoso, nonostante le due fossero molto vicine all'inizio. L'attrice, inoltre, non ha mai digerito l'atteggiamento di Pago nei suoi confronti.

«Antonella è la persona che come sempre istiga il proprio interlocutore, è evidente che è l’ennesima dichiarazione d’amore da parte sua nei miei riguardi», ha dichiarato Nunez riferendosi all'espressione che la showgirl ha usato per definirla "cobra che striscia". «Evidentemente le manco», ha continuato intonando il ritornello della famosa canzone di Donatella Rettore. «Quando dormivo con lei mi diceva che "le provocavo degli scompensi", ma ricordiamo che nella vita bisogna essere sempre responsabili del proprio dire e del proprio sentire...»

Pago, invece, non avrebbe fatto un percorso del tutto naturale all’interno della casa a causa dell'ingresso della fidanzata Serena Enardu. «La sua relazione era già abbastanza travagliata, di conseguenza per recuperare una storia come quella loro era più giusto affrontarla lontano dai riflettori. Sicuramente l’entrata di Serena non è stata positiva per lui, probabilmente ha tolto anche della serenità a Pago. Aveva perso gran parte del suo spirito. Era una situazione da affrontare non nella casa del Grande Fratello. Loro mi piacciono meno di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro», ha confessato l’ex gieffina a Giada Di Miceli.

Pago l'ha giudicata "falsa", ma Licia difende la sua relazione: «Quando ho incontrato Barbara posso dire che mi ha salvata. Era un momento difficile della mia vita, lei è arrivata nel momento giusto».

Infine, alla domanda se parteciperebbe ad "Amici Celebrities" per mostrare le sue doti canore, ha risposto: «Si, lo farei. Mi piace molto».

Ultimo aggiornamento: 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA