Grande Fratello, la nuova vita di Roberta Beta: «Tradita dal mio ex, l'ho scoperto dal telefonino»

Roberta Beta riparte con un nuovo amore. Roberta Beta, che ha preso parte alla prima storica edizione del Grande Fratello, ha un figlio, da poco maggiorenne, e un nuovo amore dopo una delusione sentimentale: “Ho scoperto di essere tradita dal mio ex guardandogli il telefono”.





A far scoppiare la coppia lo smartphone: “Ho guardato il suo telefono – ha confessato a “Diva e donna” – so che non si dovrebbe fare, ma è arrivato un messaggio e mi ci è cascato l’occhio. C’era scritto: “Amore mio, mi manchi tanto”. La cosa che mi ha ferito è che lui ha negato il tradimento”. Poi è arrivato Paolo, conosciuto d’estate, mentre era ancora fidanzata: “Ci siamo incontrati in un villaggio turistico in Calabria un po' di anni fa, ma io ero fidanzata. Lui, che fa lo scenografo e lavora con Arturo Brachetti, era lì per il periodo estivo. La prima volta che l'ho visto stava montando un palcoscenico. E ho pensato ... '''mazza che fisico". Poi ci siamo presentati, conosciuti negli anni... ogni tanto ci inviavamo dei messaggi, con gli altri amici della vacanza abbiamo fatto una cena come ritrovo, Ma nulla di più. Non ci pensavo ad altro".



Poi l’addio con l’ex e la decisione di vederlo: “Quando mi sono lasciata l'ho invitato a pranzo e piano piano abbiamo ripreso a frequentarci: una sera ho sentito che il nostro rapporto aveva preso una piega diversa. Molto selvaggio, libero. Io ho capito, ma in verità l'ho sempre saputo, che nonostante la mia educazione borghese, ho un anima rock. E lui è rock. I mie fidanzati borghesi si sono rivelati tutti sbagliati. Con Paolo sto bene. Non conviviamo sia perché lui lavora in giro per il mondo sia perché io ho già dato con la convivenza. Insomma, viviamo giorno per giorno con rispetto reciproco”.

